Imagens da detenção de Rui Pinto em Budapeste

JN Hoje às 10:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia húngara divulgou imagens da detenção de Rui Pinto, o "hacker" português de 30 anos indiciado por violação de segredo, extorsão qualificada e acesso ilegítimo.

Segundo a breve nota que acompanha as duas fotos divulgadas, a polícia húngara confirma que um cidadão português de 30 anos foi detido na quarta-feira, no sétimo distrito de Budapeste, às 17.00 horas locais (16.00 horas em Portugal), na sequência de um mandado emitido pelas autoridades portuguesas.

As autoridades húngaras frisam que a detenção de Rui Pinto ocorreu logo no dia seguinte à da emissão do mandado de detenção europeu.

Com base no mandado, os polícias também apreenderam objetivos suspeitos na posse do detido.

Na quarta-feira, em conferência de imprensa, a Polícia Judiciária confirmou que a detenção tinha ocorrido com a presença de elementos daquela força policial que "já estavam há algum tempo" na Hungria. O detido é suspeito de crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo a várias organizações, incluindo do Estado português, e deverá ser levado para Portugal no máximo entre "três semanas e um mês".