Impunidade para taxistas que burlam turistas em Lisboa

Desde o início do ano, foram detidos 30 motoristas por cobrarem valores excessivos. Responsáveis do setor lamentam que infratores possam optar entre pagar ou ir a jugamento quando são apanhados.

Lisboa Paul, Maylee e o filho, Marvin, são australianos e chegaram na sexta-feira a Lisboa para visitar a cidade pela primeira vez. Estão na fila para apanhar um táxi no Aeroporto Humberto Delgado, querem ir para Alfama, no Centro Histórico, e, apesar da aparente descontração, chegam precavidos: a estimativa, ditada pela Internet, é de que a viagem não custe mais de 15 euros e, para garantir que será mesmo assim, todo o caminho percorrido será controlado através do GPS do seu smartphone. A cautela não é despropositada.

