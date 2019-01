Incendiário justifica crime com "copitos a mais"

Salomão Rodrigues Hoje às 17:20 Facebook

Um trabalhador da construção civil, de 58 anos, confessou, na tarde desta terça-feira, no tribunal da Feira, ter ateado um fogo numa mata em Oliveira de Azeméis, no verão passado. Justificou tal ação com o facto de se encontrar alcoolizado.

Os factos remontam a agosto de 2018, quando o arguido, residente em Ossela, se deslocou a pé à freguesia de Macieira de Sarnes para assistir a uma procissão.

De acordo com a acusação, no caminho que fez de regresso para a sua habitação parou numa zona de mato, ainda em Macieira de Sarnes e ali ateou o fogo que consumiu uma área de 200m2 de eucaliptos e austrálias.

O incêndio só não tomou outras proporções devido à pronta intervenção da população e bombeiros. Quando saía do mato foi visto por um casal que alertou as autoridades que procederam à identificação e detenção do homem.

Como este apresentava sinais de estar embriagado foi sujeito a teste de alcoolemia que acusou 3 g/l.

"Era dia de festa e bebi uns copitos a mais". "Não me lembro de nada, sei apenas que bebi bagaço e umas cervejas e já estava com os copitos", confirmou em tribunal o arguido.

Confessou que parou para urinar e que acendeu um cigarro que encostou ao mato que começou a arder. "Foi o álcool que me subiu à cabeça", disse.

Depois, foi sentar-se na esplanada de um café até à chegada das autoridades."Não estava em condições. Mais valia ter partido uma perna", adiantou o arguido garantindo que desde então nunca mais bebeu bebidas alcoólicas.

O homem, atualmente desempregado, encontra-se em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.