Incendiou casa da ex-namorada por ciúme e vingança

JN Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 21 anos regou habitação da ex-namorada com gasolina e ateou incêndio. Casa e recheio ficaram totalmente destruídos mas mulher e duas filhas menores não ficaram feridas. Suspeito está em prisão preventiva.

A PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração do posto da Guarda Nacional Republicana de Pernes, deteve um homem, de 21 anos de idade, por fortes indícios da prática do crime de incêndio.

Segundo um comunicado da PJ, os factos ocorreram no passado dia 20 de janeiro, na zona de Santarém, quando "o presumível autor, aparentemente por razões fúteis, ciúmes e vingança sobre uma ex-namorada, provocou o incêndio na residência da mesma, tendo para o efeito partido janelas e regado o local com gasolina que ateou com um isqueiro".

"A habitação ficou totalmente destruída, bem como todo o mobiliário e bens pertencentes à vítima, não tendo havido danos pessoais em virtude da mesma e das suas duas filhas menores não se encontrarem em casa nesse momento", acrescenta a PJ.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva.