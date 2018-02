Indemnizações a famílias paradas há sete meses

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:31 Facebook

Perícia psiquiátrica ao titular do seguro que encravava processo já chegou ao tribunal.

Os herdeiros e familiares das 12 vítimas mortais do acidente de Moulins, França, ocorrido em 2016, que exigem num tribunal de Lisboa 2,8 milhões de euros em indemnizações, vão em breve ver o processo avançar. A ação está parada, há sete meses, aguardando uma decisão do Tribunal da Guarda, onde a seguradora Liberty tenta anular o seguro celebrado com Arménio Pinto, "dono" da carrinha acidentada.

