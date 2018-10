Condenado a prisão por esventrar cadela grávida e deitar crias ao lixo

JN Hoje às 15:19 Facebook

Um antigo enfermeiro na guerra colonial foi condenado, esta quarta-feira, pelo Tribunal de Setúbal, a 16 meses de prisão efetiva, por quatro crimes de maus tratos agravados a animais de companhia. A decisão é considerada histórica.

O tribunal deu como provado que Hélder Pasadinhas, nascido em 1951, fez uma cesariana "a sangue frio" a uma cadela sua, que estava grávida e em trabalho de parto, para retirar as crias, e que provocou a morte a quatro animais.

Os três nados vivos que retirou foram de imediato colocados num saco de plástico e deitados a um contentor do lixo, onde vieram a morrer. A cadelafoi deixada num canto da casa após a operação, sem assistência veterinária, acabando por morrer dois dias depois. Os factos ocorreram a 3 de fevereiro de 2016, na Venda do Alcaide, concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

A incisão feita no animal foi "grosseira e irregular" e a sutura foi realizada apenas na parede abdominal, deixando a parede do útero sem ser cosida, considerou o juiz. Além disso, duas das crias não foram retiradas. O magistrado sublinhou o "sofrimento atroz" provocado à cadela pela dor da incisão feita a "sangue frio" e pelo estado de abandono em que ficou, recusando que o arguido quisesse ajudar a cadela ou salvar os nados-vivos.

Esta decisão é considerada histórica, uma vez que se trata da primeira pena de prisão efetiva aplicada por crimes exclusivamente praticados contra animais de companhia, desde que a lei que penaliza os maus tratos a estes animais entrou em vigor, em 2014.

O indivíduo, natural de Cuba, no Alentejo, e com residência no Pinhal Novo, foi condenado sem nunca ter comparecido em julgamento, encontrando-se em parte incerta, sabe o JN.

Um segundo arguido, acusado de co-autoria dos crimes, por ter ajudado a segurar a cadela durante a operação de cesariana, foi condenado ao pagamento de multa, seis euros por dia durante 90 dias.