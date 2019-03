Infestação de baratas veda acesso da população à esquadra de Carnide

Augusto Correia Hoje às 19:00 Facebook

Uma infestação de baratas está a afetar o funcionamento da 42.º esquadra da PSP, em Carnide. Devido à presença dos insetos, os cidadãos estão a ser aconselhados a dirigirem-se a outra esquadra, nas imediações.

"Há de facto uma situação, que está a ser resolvida", admitiu fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. "A polícia, por uma questão de conforto, tem aconselhado as pessoas, aquando da apresentação de uma queixa ou uma denúncia, a deslocarem-se à esquadra próxima, que pode ser logo ali ao lado, a de Padre Cruz, a de Benfica ou o posto policial do Centro Comercial Colombo", acrescentou.

De acordo com a PSP, a esquadra "está a funcionar e nado do que é serviço à população está posto em causa" por causa das baratas. "A esquadra está a funcionar, os polícias estão no posto, por isso o serviço de resposta da PSP não está posto em causa e a esquadra continua a servir a população de Carnide na mesma", acrescentou a mesma fonte.

Sem poder precisar quando será resolvida a situação, a PSP disse esperar que a infestação seja resolvida o mais depressa possível, admitindo o incómodo para os agentes de serviço, que têm de lidar com as baratas no local de trabalho.