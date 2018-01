Início do julgamento do "Jogo Duplo" adiado para fevereiro

Alexandre Panda Hoje às 16:13 Facebook

O início do julgamento dos 27 futebolistas, agentes, treinadores e dirigentes de futebol, indiciados na "Operação Jogo Duplo" por fazerem parte de um esquema de viciação de resultados da Segunda Liga, foi adiado para dia 22 de fevereiro. O arranque das audiências estava previsto para o próximo dia 25 de janeiro, mas teve de ser adiado por questões de agenda de alguns advogados.

Os arguidos vão responder em tribunal por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva no desporto e "apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas". Os arguidos teriam ligações a empresários oriundos da Malásia, cujos nomes surgem referenciados na investigação, embora não tenham sido acusados.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), estes indivíduos financiavam as luvas pagas aos jogadores para manipular resultados. Com o conhecimento antecipado dos resultados, o grupo obtinha lucros chorudos em sítios internacionais de apostas, na Internet, e ainda no jogo Placard, este último utilizado paralelamente por jogadores do Oriental. Os jogadores receberiam quantias nunca inferiores a cinco mil euros.

O MP requereu a aplicação aos arguidos jogadores de futebol as penas acessórias de suspensão de participação nas I e II ligas, Campeonato de Portugal, taças da Liga e de Portugal, por períodos de seis meses a cinco anos.

Para os treinadores é pedida uma pena acessória de proibição do exercício do cargo "por período não inferior a cinco anos e dois anos", pena semelhante à proposta para os dirigentes desportivos indiciados.

O juiz que marcou a nova data de julgamento já se tinha pronunciado pela manutenção da prisão domiciliária de Carlos Silva, conhecido como "Aranha", Gustavo Oliveira, empresário, e Diego Tavares, ex-jogador do Oriental de Lisboa.