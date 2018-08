Inquérito a mortes na Madeira à espera de exames médicos

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:00, atualizado às 17:45 Facebook

Tragédia de 15 de agosto de 2017, que tirou a vida a 13 pessoas e feriu 50, no Funchal, ainda sem acusação

Um ano após a queda de uma árvore de grandes dimensões sobre a multidão, durante a procissão anual na freguesia do Monte, no Funchal, ainda não há uma acusação pela morte de 13 pessoas e 50 feridos.

Com a habitual procissão anual onde ocorreu a tragédia, a 15 de agosto de 2017, a realizar-se esta amanhã, o Ministério Público garantiu ao JN que está à espera de exames para concluir o inquérito.

Neste momento, há três arguidos no caso, entre eles o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, que será o candidato apoiado pelo PS às regionais do próximo ano. Os outros arguidos são a vereadora do Ambiente do município, Idalina Perestrelo, e um técnico camarário.

Ao JN, a Procuradoria-Geral da República (PGR) adiantou que "o inquérito se encontra em investigação, aguardando-se alguns relatórios de exames médicos". Para já, "tem três arguidos constituídos e cinco assistentes".

Festa mudou de local

A queda do enorme carvalho, que teria cerca de 200 anos, ocorreu pelo meio-dia, no Largo da Fonte. A árvore acabou por atingir dezenas de pessoas que aguardavam o fim da habitual missa antes da procissão de Nossa Senhora do Monte, a maior romaria da Madeira, já que se trata da padroeira da região.

Tiveram morte imediata 10 pessoas. Um bebé, de 15 meses, acabaria por falecer a caminho do Hospital do Funchal. Outras duas pessoas com ferimentos graves, que foram levadas para a mesma unidade hospitalar, viriam também falecer.

Entre as vítimas mortais contaram-se quatro turistas estrangeiros, de nacionalidades alemã, francesa e húngara. Houve ainda 50 feridos, alguns deles graves.

Apesar de já todos terem recuperado da tragédia, segundo a presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, "muitos ainda estão afetados psicologicamente, até porque parte deles está a fazer o luto pela perda dos familiares".

A autarca revelou que no Largo da Fonte, onde começaram já no dia 5 os festejos que terminam esta quarta-feira com a procissão, serão homenageadas as vítimas.

Porém, admitiu que, por si e pela população, "há ali ainda duas árvores que deveriam ser cortadas". "Mas o município do Funchal assegurou-nos que estão reunidas as condições de segurança", disse ao JN. "Decidiu-se este ano restringir a animação ao adro da igreja", acrescentou, depois de o Largo da Fonte ter sido sempre o maior palco dos festejos.

Caso ensombra Cafôfo

É sobre o município que recaem para já as suspeitas de negligência, pois haveria alertas da população para a necessidade de intervenção no carvalho.

Já quanto à propriedade do terreno onde se localizava a árvore, ainda permanece por esclarecer, tendo em conta que só haverá registos de que possa pertencer à Fábrica da Igreja Paroquial do Monte. Aquando da tragédia, o presidente da Câmara, Paulo Cafôfo, garantiu que não havia qualquer registo de problemas sanitários do carvalho.

Mas, passado um ano e com o PS a depositar no autarca grandes esperanças de vir a tirar o poder ao PSD na região, Cafôfo poderá apresentar-se às eleições regionais ensombrado por este caso