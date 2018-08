Inspetor da PJ e a mulher acusados de branqueamento

Marisa Rodrigues 24 Maio 2018 às 15:34 Facebook



Um inspetor da Polícia Judiciária (PJ) de Portimão, de 48 anos, foi acusado de um crime de branqueamento e a mulher, antiga funcionária bancária, de abuso de confiança agravado, falsificação de documento, branqueamento, falsidade informática e burla informática.

Em comunicado, o Ministério Público de Portimão do DIAP de Faro explica que "os factos terão ocorrido entre 2010 e 2015, quando a arguida era gestora de clientes numa agência bancária do Algarve".

Segundo a acusação agora conhecida, a mulher, de 45 anos, "transferiu de uma conta de dois clientes norte-americanos, cuja gestão estava a seu cargo, para uma conta de um familiar do marido e para outras contas a que tinha acesso, um montante de mais de 300 mil euros". Também terá feito "levantamentos em numerário e pagamentos no total de cerca de 14 mil euros com um cartão de débito que conseguiu emitir em nome desses clientes, tudo sem que estes tivessem conhecimento".

Com o dinheiro, os dois arguidos compraram viaturas de gama alta e apartamentos.

O JN apurou que a mulher foi despedida da agência bancária em Lagoa. Quanto ao inspetor do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, está de baixa por ter sido submetido a uma ​​​​​​​cirurgia devido a problemas cardíacos e tem um processo disciplinar interno a decorrer, suspenso, a aguardar pelo desfecho do processo judicial.