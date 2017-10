Inspetores do SEF dizem que demissão não pode ser "bode expiatório"

Hoje às 00:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF) defendeu hoje que a demissão da diretora não pode servir "como bode expiatório para esconder" os problemas do serviço.

"Acho que mais importante do que a notícia é olhar para o futuro do SEF. Estes tipos de notícias nunca se esperam, mas o mais importante é o futuro do serviço e espero que esta demissão não sirva como um bode expiatório para esconder a ausência de resposta por parte do Ministério da Administração Interna aos problemas que têm afetado o SEF", disse à Agência Lusa Acácio Pereira, do SCIF-SEF, sindicato

O sindicalista referiu que os motivos na origem da demissão podem ser vários e considerou que o sucessor tem que ser alguém com peso político e operacional.

"O sucessor tem que ser alguém com capacidade, peso político e operacional para demonstrar junto da tutela os problemas do SEF e ter uma visão estratégica do serviço. Estes são os fatores importantes", salientou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Luísa Maia Gonçalves, apresentou hoje a sua demissão, na sequência de uma reunião solicitada pela ministra da Administração Interna com a intenção de a exonerar, anunciou o Governo.

"A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, convocou hoje, dia 04 de outubro, a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Luísa Maia Gonçalves, para uma reunião com o propósito de lhe comunicar a sua intenção de a exonerar, tendo Luísa Maia Gonçalves apresentado a sua demissão", segundo um comunicado hoje divulgado pelo Ministério da Administração Interna.

No comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) não avança quais foram as razões da demissão.