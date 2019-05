Instalações da Irmandade da Penha assaltadas e vandalizadas

Carlos Rui Abreu Hoje às 15:18 Facebook

As garagens e arrecadação da Irmandade da Penha, em Guimarães, foram assaltadas e vandalizadas na última madrugada.

Os assaltantes entraram no espaço que serve de armazém e garagem de viaturas e apoderam-se dos utensílios utilizados pelos funcionários daquela Instituição nas operações de limpeza e conservação. Motosserras, uma máquina de lavar piso, roçadoras mecânicas e outras ferramentas. "Coisas com muito valor", disse, ao JN, Roriz Mendes, juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha. "Entraram, tentaram rebentar com recurso a um dos nossos tratores com a parede onde temos ferramentas mais caras, desviaram uma viatura que estava junto à porta e deixaram um rasto de destruição", explicou este responsável.

Os estragos ainda estão a ser contabilizados mas a Irmandade aponta, para já, para um prejuízo a rondar os 7500 euros. "Nós prestamos um serviço à comunidade a título gratuito. Aqui ninguém paga nada e esperamos que ainda haja um rebate de consciência por parte de quem fez isto e nos devolva as ferramentas", apelou Roriz Mendes, ciente de que o trabalho de manutenção e limpeza da zona envolvente ao Santuário da Penha fique condicionado nos próximos tempos.

A PSP de Guimarães tomou conta da ocorrência.