Intercetado no aeroporto após roubar cofre com três mil euros na Baixa

Um homem de 24 anos suspeito de ter furtado um cofre com cerca de três mil euros de um estabelecimento na Baixa de Lisboa foi detido pela PSP no aeroporto da capital quando se preparava para abandonar o país.

O jovem foi intercetado pelas 21 horas de domingo, já depois de ter efetuado o check-in no Aeroporto Humberto Delgado e numa altura em que tinha na sua posse 1390 euros em notas, alegadamente provenientes daquele furto, refere esta terça-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

"Na madrugada desse mesmo dia, por intermédio de chave falsa, o suspeito introduziu-se num estabelecimento da Baixa de Lisboa e, no escritório do mesmo, localizado no armazém, subtraiu um cofre com cerca de três mil euros", adianta a mesma fonte.

Vestígios deixados no local do crime permitiram à PSP identificar o presumível ladrão e obter a informação "de que estaria no aeroporto de Lisboa prestes a abandonar o território nacional".

Face "às evidências recolhidas", o suspeito foi então detido e encontra-se agora sujeito a apresentações periódicas às autoridades.