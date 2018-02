Interrogatórios do detidos na operação Lex prosseguem sexta-feira

Ontem às 23:45 Facebook

O interrogatório dos cinco arguidos detidos na sequência do 'Processo Lex' vai prosseguir na sexta-feira de manhã, depois de ter terminado, esta quinta-feira, cerca das 21.30 horas, com três audições.

Os interrogatórios tiveram início cerca das 10 horas e o primeiro interrogatório foi do arguido Octávio Correia e durou cerca de quatro horas, segundo informações recolhidas pela Lusa.

O advogado deste arguido, Paulo Graça, disse à saída que a audição tinha "corrido bem".

Os dois outros detidos interrogados hoje estiveram a ser ouvidos cerca de três horas cada.

Após os interrogatórios de hoje, os quatro arguidos homens regressaram aos calabouços do Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária e a detida Rita Oliveira Figueira à prisão feminina de Tires.

Os cinco detidos voltam sexta-feira às instalações do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no Terreiro do Paço, em Lisboa, para o interrogatório dos dois que faltam, após o que serão sujeitos às medidas de coação decididas pelo juiz.

Os interrogatórios aos cinco arguidos detidos na 'Operação Lex' decorreram desde hoje de manhã no STJ e Rita Figueira foi dispensada da parte da tarde para ser inquirida na sexta-feira de manhã, segundo o seu advogado.

Depois da hora de almoço, António Pinto Pereira, advogado de Rita Figueira, disse aos jornalistas que estava tudo a correr bem, mas que era uma inquirição longa, tendo sido feito um reagendamento dos trabalhos, voltando a sua cliente na sexta-feira às 10:00.

A 'operação Lex', que tem 12 arguidos, incluindo cinco detidos, investiga crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, tráfico de influências, corrupção/recebimento indevido de vantagens.

Entre os arguidos estão os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, Rita Figueira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o vice-presidente do clube Fernando Tavares.

Os interrogatórios judiciais dos cinco detidos começaram na quarta-feira ao início da noite no Supremo Tribunal de Justiça, onde o processo corre termos, dado que envolve dois juízes desembargadores, e é dirigido pelo juiz conselheiro Pires da Graça.

Na operação, desencadeada na terça-feira, foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.