Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Uma corrida de touros na última quinta-feira, em Albufeira, foi interrompida por ativistas dos direitos dos animais, que invadiram a arena em protesto. Os três homens, um holandês e dois portugueses, foram detidos, mas acabaram por ser agredidos quando já se encontravam manietados pela GNR e eram encaminhados para o exterior do recinto.

O caso é denunciado no Facebook por Peter Janssen, um dos envolvidos no protesto, e pela organização dos direitos dos animais Vegan Strike Group, ambos veteranos na lide de invadir recintos de touradas.

Nas imagens divulgadas online, é possível os três homens a entrarem no recinto sob os insultos dos aficionados. Rapidamente são detidos pela GNR com a ajuda de outros homens - com alguns murros visíveis nas imagens -, mas, já no corredor de acesso ao exterior, pelo menos dois deles foram agredidos quando eram encaminhados por elementos policiais. Um primeiro é pontapeado por duas vezes por dois homens e o segundo é agredido com uma bandarilha.

O Vegan Strike Group e Peter Janssen queixam-se na atuação da GNR, que não evitou as agressões, quando os invasores já se encontravam detidos. No entanto, um elemento da GNR ficou ferido na mão ao tentar defender os ativistas, segundo revelou, ao "Diário de Notícias", uma testemunhas, mulher de Artur Nascimento, um dos portugueses que entrou na arena.

Segundo o mesmo jornal, no exterior do recinto houve confrontos entre manifestantes antitourada e aficionados.