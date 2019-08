Investigadas ossadas em terreno na Maia

Ana Sofia Rocha Ontem às 23:25 Facebook

Foram encontradas, na noite desta terça-feira, várias ossadas num terreno na rua Central de Frejufe, na Maia.

A Polícia Judiciaria (PJ) do Porto foi chamada ao local, a fim de ser averiguado se se tratam de ossadas humanas ou de algum animal.

O alerta foi dado pouco antes das 23 horas. Estiveram no local os Bombeiros de Moreira da Maia e a GNR local. A suspeita de que possam corresponder ao esqueleto de pelo menos uma pessoa levou a que o caso tenha sido comunicado à PJ.

As autoridades estão a proceder a escavações no terreno, a fim de procurar recolher as ossadas, para posterior análise laboratorial.

O terreno na Rua Central de Frejufe, na Maia, é conhecido por, em tempos, ali terem vivido várias famílias num acampamento.