Irmãos confessam assalto a gasolineira em Oliveira de Azeméis

Dois irmãos, de 31 e 33 anos, confessaram, no Tribunal da Feira, a autoria do assalto à mão armada a um posto de combustível de Oliveira de Azeméis, em 2016. Este duo é responsável por vários assaltos com recurso a arma de fogo que ocorreram em gasolineiras e cafés do distrito de Aveiro.

Confrontados pelo coletivo de juízes com o teor da acusação, esta quinta-feira, os dois irmãos começaram por se remeter ao silêncio. Mas depois de ouvida a primeira testemunha e de uma breve conversa que tiveram com o advogado de defesa, acabariam por confessar todos os factos que lhes são imputados.

Estão acusados de um crime de roubo qualificado, relacionado com um assalto a uma gasolineira de Cucujães de onde levaram 375 euros em dinheiro que um funcionário tinha numa mala que trazia à cintura.

Perante o Tribunal disseram-se arrependidos, justificando as ações por momentos "difíceis" que estavam a viver aquando dos assaltos.

Os arguidos, atualmente presos, um a cumprir pena e outro em preventiva, foram condenados no mês passado no Tribunal de Aveiro a oito anos de prisão por vários assaltos à mão armada a gasolineiras e cafés em Águeda e Albergaria-a-Velha.

Antes já tinham sido condenados a três anos e nove meses de prisão efetiva por outro assalto a uma gasolineira.