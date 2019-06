Italiano que disse ter bomba no Aeroporto do Porto condenado a prisão

Reis Pinto Hoje às 16:12 Facebook

Um italiano, de 26 anos, foi condenado a dois anos de prisão por atentado à segurança do transporte aéreo. Na passada terça-feira, no interior de um avião que acabara de aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, disse ter uma bomba na bagagem.

O passageiro havia estado envolvido em desacatos com a tripulação do avião da Ryanair, que fazia a ligação entre Bérgamo, em Itália, e o Aeroporto do Porto e, já no solo, gritou que tinha uma bomba na bagagem, provocando algum pânico no interior da aeronave.

A tripulação dominou-o e alertou, de imediato, as autoridades. Agentes da Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP dirigiram-se para o avião e detiveram o cidadão italiano.

Foi ouvido ontem, quarta-feira, em tribunal e condenado a dois anos de prisão, pena que foi suspensa por igual período, e ao pagamento das custas do processo.