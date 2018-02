Joana Marques Vidal com excecionais medidas de segurança

Joaquim Gomes Hoje às 16:00 Facebook

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, foi recebida na tarde desta quarta-feira, em Braga, sob excecionais medidas de segurança, a cargo da PSP e da GNR.

A responsável máxima do Ministério Púbico, que tutela o exercício da ação penal, viu o seu risco de ameaça recentemente aumentado, de acordo com uma avaliação do Serviço de Informações de Segurança (SIS), devido aos processos criminais que o Ministério Público tem vindo a conduzir.

O aparato policial contrasta com as anteriores visitas de Joana Marques Vidal a Braga, segundo referiam ao JN vários profissionais da Universidade do Minho, sendo que desde o consulado de Cunha Rodrigues como procurador-geral da República não se constatava tanta segurança em redor de um titular daquele órgão constitucional.

Joana Marques Vidal vai proferir uma conferência, intitulada "O Ministério Público em Portugal", organizada pela Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho (AEDUM), durante esta tarde de quarta-feira, numa ocasião em que aquele órgão constitucional tem estado em grande destaque, com os mais recentes processos judiciais.