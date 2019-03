João Quadros reage a processo de Neto de Moura e promete mais

Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O juiz Neto de Moura vai processar uma série de figuras públicas que o criticaram publicamente na sequência dos acórdãos polémicos relacionados com violência doméstica.

Entre os visados está Bruno Nogueira. "Como é que um animal irracional de um juiz destes anda à solta num tribunal?", questionou o humorista no programa "Tubo de Ensaio", da TSF, no dia 27 de fevereiro.

João Quadros, que partilha a autoria do programa da rádio, disse, no Twitter, que a dupla está arrependida "por ter só ter feito" um programa sobre o juiz. "Para a semana fazemos mais", atirou.

Entre os visados pelo juiz está também Mariana Mortágua, deputada do BE. Joana Mortágua, irmã de Mariana, também reagiu no Twitter. "Se não for processada pelo Neto Moura vou pensar duas vezes sobre a minha existência", disse de forma irónica.