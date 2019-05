Joaquim Couto confrontado com escutas feitas pela PJ na operação "Teia"

Hoje às 18:08 Facebook

O presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, está ser confrontado no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto com as escutas feitas no âmbito da operação "Teia", confirmou um dos advogados.

Segundo dos quatro arguidos a ser interrogado hoje pelo juiz de instrução Artur Guimarães, o autarca socialista "está a ser confrontado com as escutas" feitas no decurso da investigação levada a cabo pela PJ/Porto, bem como colocado perante "a documentação reunida", num interrogatório que se prevê "seja longo".

Depois de a manhã e parte da tarde, num total de quatro horas, ter sido ocupada com o interrogatório ao presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, o juiz de instrução começou a ouvir Joaquim Couto, considerado o cérebro por alegadamente utilizar a sua rede de influência no PS para que a empresa da mulher fosse beneficiada nos processos de contratação pública de várias entidades.

No alinhamento das audições previstas para hoje seguir-se-á Manuela Couto, empresária e mulher do autarca.