Joaquim Couto está "tranquilo"

O ex-presidente da Câmara de Santo Tirso garante que não cometeu "nenhuma coisa irregular que mereça reprovação". Mas adiantou que, se houver acusação, irá a tribunal "com a mesma tranquilidade".

À saída do Tribunal, Joaquim Couto explicou que pediu demissão dos cargos políticos e autárquicos porque entendeu que "está em causa a política, a atividade partidária e o tráfico de influências".

"Pedi renúncia a todos os cargos para que a justiça possa investigar e que não haja nenhuma suspeita de interposição da minha parte", explicou o ex-autarca que terá de pagar uma caução de 40 mil euros.

"A Justiça deve ser célere e justa", pediu Joaquim Couto, assegurando que, "se houver acusação, estarei cá com a mesma tranquilidade".

"Não cometi nenhuma coisa irregular que mereça reprovação. Espero que o tempo me dê razão", terminou.

Joaquim Couto "ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com os demais arguidos e outras pessoas referenciadas na decisão, proibição de frequentar e permanecer em locais também ali assinalados e prestação de caução no valor de 40.000 euros".

PSD de Santo Tirso diz que casos judiciais "mancham nome do município"

O PSD de Santo Tirso disse que os casos judiciais em que o executivo autárquico está envolvido "mancham o nome do município", em reação às detenções no âmbito das operações Teia e Dennis.

Apesar de não querer "pactuar e alinhar com julgamentos na praça pública", o comunicado enviado à Lusa pela concelhia social-democrata lembra que o novo presidente da câmara, Alberto Costa, foi constituído arguido em dezembro do ano passado, no âmbito da Operação Dennis, a que se somou a detenção, já este mês, do também socialista, Joaquim Couto, na Operação Teia, o que o levou a renunciar ao cargo, sendo o seu advogado, Nuno Brandão.

O PSD de Santo Tirso questiona a razão pela qual Alberto Costa "não seguiu o exemplo" de Joaquim Couto, sendo que a sua legitimidade enquanto sucessor no cargo "pode ser questionada politicamente".