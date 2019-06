Joaquim Couto terá contactado quatro autarcas para favorecer mulher

Nuno Miguel Maia Hoje às 13:21 Facebook

Joaquim Couto, ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, terá tentado fazer com que quatro colegas autarcas contratassem a mulher para comunicação e assessoria de imagem.

Os contactos com os autarcas de Felgueiras, Fafe, São João da Madeira e da Póvoa de Varzim foram seguidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto através de escutas telefónicas ao histórico do PS que renunciou a todos os cargos políticos na sequência da sua detenção no âmbito da Operação Teia.

No entanto, apesar dos esforços de Couto como espécie de "caixeiro-viajante" para venda de serviços de comunicação, os mesmos não surtiram efeito, pois não foi concretizado qualquer contrato com as cinco sociedades controladas por Manuela Couto, todas a trabalhar na mesma área.