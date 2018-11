Jogador do Canelas condenado por agressão a árbitro

Hoje às 15:20, atualizado às 15:23 Facebook

O jogador do Canelas Marco Gonçalves fica com a pena de prisão suspensa desde que pague 3600 euros. Membro da claque afeta ao F. C. Porto fica impedido de entrar em estádios por 11 meses.

Marco Gonçalves, o jogador do Canelas que, em abril de 2017, agrediu um árbitro durante um jogo de futebol, foi condenado a 11 meses de prisão. A pena fica, contudo, suspensa na sua execução por 24 meses desde que o também membro da claque "Super Dragões" pague, de imediato, 3600 euros.

Marco Gonçalves fica ainda proibido de entrar em estádios de futebol pelo período de 11 meses.

Na leitura da sentença, que decorre na tarde desta sexta-feira, no Tribunal de Gondomar, o juiz deu o jogador de futebol como culpado do crime de ofensas à integridade física.

O atleta do Canelas foi expulso no encontro contra o Rio Tinto, a contar para os campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto. Após ter visto o cartão vermelho, Marco Gonçalves deu uma joelhada na cabeça do árbitro, provocando-lhe graves lesões. O juiz da partida será, por isso, também indemnizado.