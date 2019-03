Jovem acusa segurança de bar em Lisboa de agressão

Inês Banha Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 27 anos acusa o segurança de um bar no Cais do Sodré, em Lisboa, de o ter agredido sem justificação na madrugada de domingo. Ivan Castanheira, estudante, foi suturado na cara, depois de ter caído inanimado no chão.

Tudo terá acontecido pelas 5 horas de domingo, naquela que é uma das principais zonas de diversão noturna da capital. Ivan Castanheira estaria a festejar o aniversário de uma amiga num bar da Rua de São Paulo, quando um dos outros jovens do grupo que integrava entornou, inadvertidamente, um copo de cerveja sobre si. O amigo foi então buscar bebida para os dois. Terá sido nessa altura que Ivan Castanheira terá sido visado por um dos seguranças do estabelecimento de diversão noturna.

"Sinto um braço a envolver-me um pescoço e arrastar-me para fora do bar", recorda, ao JN, o jovem, residente em Loures e cliente habitual daquela discoteca. Terá sido já fora do estabelecimento que a agressão terá ocorrido.

"Perguntei-lhe por que é que estava a fazer isso, que eu não estava a fazer nada de mal, e ele respondeu-me com um murro na cara. Eu caio e bato com a cabeça no chão", conta o estudante de um curso profissional, que acabaria por ser transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, depois de, garante, a PSP ter sido chamada ao local. Nessa altura, já os seus amigos teriam ido à sua procura.

Suturado no sobrolho e no nariz, Ivan Castanheira terá agora de estar duas semanas sem sair de casa. "Nem consigo abrir bem os olhos", desabafa.

Contactada pela JN, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou que foi chamada ao local da ocorrência, tendo identificado todos os intervenientes. O caso foi comunicado ao Ministério Público e será agora alvo de investigação pela Divisão de Investigação Criminal daquela força policial.

O JN tentou, ainda, obter uma reação da gerência do bar em causa a esta acusação, mas, até ao momento, tal não foi possível.