Jovem atingido com dois tiros no centro do Porto

Um jovem, de 25 anos, residente em Vila do Conde, foi atingido com dois tiros no abdómen, na madrugada deste sábado, na Rua das Oliveiras, no Porto, na sequência de uma discussão.

O alerta para a PSP foi dado cerca das 3 horas e quando os agentes chegaram ao local, em frente a um estabelecimento de diversão, já o jovem, natural de S. Tomé e Príncipe, se encontrava a ser assistido pelo INEM, apresentado ferimentos provocados por uma arma de fogo e escoriações diversas, tendo sido transportado ao Hospital de Santo António, no Porto.

O ferido apresentava duas perfurações no abdómen e diversas escoriações na cabeça, tendo-se mantido sempre consciente.

Algumas testemunhas afirmaram à PSP que a vítima havia sido agredida com uma cadeira e depois baleado por um grupo de alguns indivíduos, que aparentavam ter entre 25 a 35 anos.

No local das agressões os agentes encontraram o invólucro de uma munição e uma faca. A Polícia Judiciária foi chamada e irá investigar o caso.