Jovem condenada a 20 anos de prisão por matar e roubar idoso em Albufeira

Uma jovem de 20 anos foi condenada, esta sexta-feira, a 20 anos de cadeia pelo homicídio de um idoso, em Albufeira. O cúmplice foi condenado a 18 anos. Ambos foram considerados culpados dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado.

O tribunal de Portimão deu como provado que Carla Rodrigues, de 20 anos, seduziu o idoso para ganhar confiança e roubar o dinheiro da venda de produtos agrícolas que contou com a ajuda do namorado, Mário Souza, de 53 anos e nacionalidade brasileira, para agredir e amarrar a vítima. O casal fugiu com 3500 euros.

Durante o julgamento, os dois arguidos admitiram ter roubado, agredido e amarrado o idoso, mas negaram o homicídio. Garantiram que ainda estava vivo quando fugiram.

Álvaro Paderna foi encontrado morto a 9 de fevereiro de 2017, por familiares, que estranharam ver, à porta de casa, a carrinha que utilizava para ir ao mercado vender o que produzia nestes terrenos, na Guia, em Albufeira.

A ausência de sinais de arrombamento levou, desde logo, a suspeitar de alguém próximo da vítima. No dia a seguir ao crime, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária conseguiu deter o casal que agora foi condenado.