Jovem condenado 11 anos e meio de prisão por homicídio

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta qu a 11 anos e meio de prisão um jovem, de 21 anos, acusado de matar outro em Lisboa, em outubro de 2017, na sequência de uma discussão entre dois grupos.

Na leitura do acórdão, o tribunal deu como provado a maioria dos factos constantes da acusação do Ministério Público (MP), mas o coletivo de juízes não deu como provado que a vítima tenha caído ao solo logo após ser esfaqueada pelo arguido, nem que o arguido pontapeou o ofendido na cabeça e no corpo quando este já estava no solo, como descreve o despacho de acusação do MP.

O tribunal procedeu à alteração da qualificação jurídica do crime, passando-o de homicídio qualificado para homicídio simples, que tem uma moldura penal que vai dos oito aos 16 anos de prisão.

O arguido foi também condenado a pagar 76 mil euros à mãe da vítima, que se constituiu assistente no processo.

O despacho de acusação do MP, a que a agência Lusa teve acesso, conta que na madrugada de 21 de outubro de 2017, no interior do bar Pérola, no Largo Vitorino Damásio, em Lisboa, a vítima "envolveu-se numa acesa discussão com um indivíduo, de identidade não apurada, conhecido por 'El Chapo', conflito que terá ficado aparentemente sanado".

Por volta das 4 horas, após abandonarem o bar, a vítima e outro jovem que o acompanhava envolveram-se em nova altercação "com um grupo de indivíduos, entre os quais estaria o mencionado 'El Chapo', resultando da contenda diversos feridos com arma branca e agressões físicas, algumas das quais produzidas pela própria vítima nos outros agressores".

A acusação diz que assim que se conseguiu libertar dos agressores, a vítima, Miguel Alves, à data com 21 anos, fugiu a correr pelas Avenidas D. Carlos I e 24 de Julho, na direção ao Cais do Sodré, "seguindo no seu alcance o arguido João Pedroso" e um amigo deste.

No cruzamento da Rua do Instituto Industrial com a Avenida 24 de Julho, a vítima foi esfaqueada pelo arguido, segundo o MP.