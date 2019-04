Jovem de 16 anos baleado na cabeça por dívida de droga

Ana Correia Costa e Óscar Queirós Hoje às 00:24 Facebook

Um rapaz de 16 anos foi baleado na zona da cabeça, na terça-feira à tarde, numa rua em Areias, Santo Tirso, por um indivíduo de 20 anos ligado ao tráfico de droga.

Tudo aconteceu cerca das 17 horas, em frente ao antigo centro de saúde das Caldas da Saúde - onde há cerca de três meses funciona o bar do Futebol Clube das Caldas - e, segundo o JN apurou junto de fonte da PSP, na base do sucedido esteve um ajuste de contas por dívidas relacionadas com droga.

O agressor, que pretendia cobrar uma dívida ao rapaz, usou uma pistola de calibre 6.35 milímetros para disparar na direção da cabeça da vítima. Apesar da violência do episódio, o jovem de 16 anos apenas sofreu ferimentos numa orelha, que foi atingida de raspão pela bala. O rapaz foi transportado para o hospital numa viatura particular e teve alta cerca de duas horas depois.

O indivíduo de 20 anos, já referenciado pelas autoridades por tráfico, pôs-se em fuga no seu carro, mas acabaria por ser intercetado em Vila Nova de Famalicão por elementos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP de Vila do Conde, que estavam na posse da matrícula da viatura. Ficou detido e será presente a tribunal esta quarta-feira.

A Polícia Judiciária também esteve no local, por se tratar de um crime com arma de fogo, mas deverá ser a DIC da PSP a conduzir o inquérito.

A zona onde ocorreu a rixa está referenciada por tráfico de droga, mas nunca se registara uma ocorrência tão grave nas imediações.