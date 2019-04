Jovem de 17 anos detido com droga, armado e a conduzir sem carta

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:34 Facebook

Um jovem de 17 anos foi detido na terça-feira, durante uma operação de fiscalização em Vila Praia de Âncora, a conduzir sem carta e na posse de droga e diversas armas de fogo e brancas.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, o menor, residente no concelho de Vila Nova de Cerveira e já com antecedentes criminais, tinha consigo dez doses de haxixe, oito doses de liamba, uma arma de fogo e quatro armas brancas.

Tinha na sua posse também uma balança de precisão, provavelmente relacionada com atividade de tráfico. Foi detido pelos crimes de posse ilegal de arma e de estupefacientes, por militares do Posto da GNR de Vila Praia de Âncora, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Viana do Castelo.

"No decorrer de uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um veículo, tendo verificado que o condutor não era possuidor de qualquer habilitação legal para a condução de veículos motorizados", informa aquele Comando em comunicado, continuando: "Durante as diligências, e devido ao comportamento suspeito adotado pelo menor, os militares detetaram produtos estupefacientes no interior do veículo, tendo ainda realizado uma busca domiciliária". E conclui: "O detido, com antecedentes criminais por este tipo de crimes, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência".