Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de que terá abusado sexualmente de uma criança de 13 anos.

O crime terá ocorrido a 19 de fevereiro no Porto e o suspeito, estudante, "com antecedentes pela prática do mesmo crime, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas", revela um comunicado daquela força policial.

Foi a mãe da vítima a denunciar o caso.