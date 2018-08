Detido autor confesso de incêndio florestal em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:21 Facebook

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, anunciou este domingo, a detenção de um jovem de 20 anos por ter ateado um incêndio florestal na freguesia de Chafé, naquele concelho.

Segundo um comunicado daquela força de segurança, quando o jovem foi detido tinha na sua posse uma caixa de fósforos e confessou a autoria do incêndio ateado na última madrugada.

De acordo com a mesma fonte, o indivíduo será presente, amanhã, dia 13 de agosto, no Tribunal Judicial de Viana do Castelo. Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo foram chamados no local e extinguiram o foco de incêndio.