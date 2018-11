Jovem desaparecida há quase dois meses no Algarve encontrada em Bragança

Glória Lopes Hoje às 20:08, atualizado às 21:35 Facebook

A PSP localizou em Bragança uma jovem de 17 anos que estava fugida de uma instituição de acolhimento da zona de Faro desde o dia 23 de setembro.

A rapariga, natural da Madeira, estava institucionalizada num centro de acolhimento no Algarve, de onde fugiu e foi encontrada no centro da cidade de Bragança, na passada quarta-feira, depois de quase dois meses em fuga por vários pontos do país.

Fonte policial deu conta que a jovem tinha estado institucionalizada num lar em Bragança, entre 2016 e 2017, para onde tinha sido enviada por "mau comportamento na casa de acolhimento onde vivia na ilha da Madeira". Também de Bragança fugiu diversas vezes, tendo acabado por ser transferida para uma instituição algarvia, onde viveu até setembro de 2018.

"Como tinha amigos em Bragança, regressou, mas foi identificada por alguém que deu conta à instituição onde tinha vivido, que posteriormente informou o lar do Algarve, que deu nota à PSP de Faro, que, por sua vez, passou a mensagem à polícia brigantina. Aqui só esteve durante quatro dias", contou o comandante da PSP de Bragança, Amândio Correia.