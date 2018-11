Jovem detido por matar mulher e pegar fogo ao corpo em Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 10:21 Facebook

A PJ deteve, na terça-feira, um jovem de 21 anos suspeito de ter agredido e matado uma mulher de 29, no fim de agosto, em Faro.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Faro - Ministério Público de Loulé, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio", lê-se em comunicado da PJ enviado às redações.

O detido é suspeito de ter agredido, amarrado, amordaçado e matado uma mulher de 29 anos, deixando o corpo dentro de um carro que depois incendiou. Tatiana Mestre foi encontrada parcialmente carbonizada no interior da viatura, estacionada num local ermo, a 27 de agosto passado, dia em que o crime foi prepetrado.

O carro foi encontrado por um casal que passeava os cães naquele local, uma zona escondida com vegetação alta e onde apenas se acede por caminhos de terra. O casal estranhou ver os vidros escuros devido à combustão do fogo e chamou a GNR. Os militares detetaram o cadáver de Tatiana no interior e chamaram os inspetores da Diretoria do Sul da PJ que, esta segunda-feira, a procederam à detenção do suspeito.

O indivíduo é português, tem 21 anos e era conhecido da vítima.

"O detido de 21 anos está desempregado, tem antecedentes criminais por crimes violentos e vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", lê-se na nota.