Jovem detido por múltiplos abusos a dois irmãos de 6 e 8 anos

Um indivíduo de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Ponta Delgada por múltiplos crimes de abuso sexual de criança. As vítimas são dois meninos, irmãos entre si, que atualmente têm 8 e 12 anos de idade.

Segundo um comunicado da PJ, os abusos, tiveram o seu início aproximadamente há dois anos, quando as crianças tinham apenas 6 e 10 anos e ocorreram reiteradamente ao longo desse período de tempo, no concelho de Ponta Delgada, num espaço rural propriedade dos pais.

O suspeito tirou vantagem do facto de ser vizinho dos pais das crianças e ter ainda um certo grau de parentesco com elas, sendo frequentador habitual da casa, para as ter sujeitado a agressões sexuais de vária índole.

O detido, com 19 anos de idade, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.