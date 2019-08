Jovem detido por sequestrar e ameaçar de morte namorada de 14 anos

Nuno Miguel Maia Hoje às 23:03 Facebook

Um indivíduo de 18 anos foi esta sexta-feira detido pela GNR de Matosinhos por sequestro, ameaça com faca e violência doméstica sobre a namorada, de 14 anos.

Os militares tiveram de usar de força para deter o agressor, que estava em casa da menor e não se conformou com a intenção desta de colocar fim à relação amorosa. Foram os pais da vítima que chamaram as autoridades, ao chegarem a casa, no zona do bairro das Farrapas, Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, quando ouviram berros da partir do quarto da adolescente, onde o agressor se barricou com a menor.

Munido de faca, o jovem agredia e ameaçava de morte a namorada. Os dois conheceram-se numa instituição no Porto, onde há algum tempo vivem institucionalizados por ordem judicial, por serem considerados menores em perigo. Atualmente, a rapariga estava a passar férias em casa dos pais.

Depois de uma tentativa frustrada dos bombeiros, o episódio obrigou a uma ação tático-policial da GNR para entrar no quarto de rompante e desarmar o indivíduo. Este está referenciado por causa de problemas psiquiátricos, que levaram à automutilação. Ao que o JN apurou, o jovem de 18 anos tem estado a trabalhar em part-time e já deveria ter saído da instituição, mas não tem qualquer suporte familiar.

O indivíduo acabou detido e levado ao hospital para tratamento clínico. Será este sábado levado ao juiz de turno para aplicação de medidas de coação.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto por causa do sequestro, mas também devido à necessidade de avaliar a hipótese de estarem em causa crimes sexuais, em face da idade da vítima. A relação amorosa iniciou-se há cerca de um ano, quando a menor tinha 13 anos e o jovem 17.