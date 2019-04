Jovem detido por tráfico de droga

Carlos Rui Abreu Hoje às 13:41 Facebook

A GNR de Celorico de Basto, com o apoio do posto de Penafiel, deteve um homem de 21 anos por cultivo e tráfico de estupefacientes, no concelho de Penafiel.

No âmbito de um processo de violência doméstica que decorria há cerca de quatro meses, em que a vítima, uma mulher de 41 anos, era constantemente perseguida, ameaçada e injuriada pelo ex-companheiro, de 40 anos, a GNR levou a cabo o cumprimento de um mandado de busca domiciliária referente a esse processo, tendo detetado na residência várias plantas de canábis e uma estufa para o cultivo das mesmas, apurando-se que pertenciam a um jovem de 21 anos, o qual coabitava com o suposto agressor.

Foram apreendidas 205 doses de canábis, três plantas de canábis, em vasos, uma estufa, outros artigos relacionados com consumo e cultivo de substâncias estupefacientes, uma pistola, duas armas de ar comprimido e 13 munições.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.