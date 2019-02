Jovem em preventiva após assaltar cinco estafetas em Oeiras

R.P. Hoje às 11:45, atualizado às 11:54 Facebook

A PSP deteve em Porto Salvo (Oeiras) um jovem, de 19 anos, suspeito de ter assaltado cinco estafetas de pizarias. Já com antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP sublinha, em comunicado, que "o suspeito há vários meses que encomendava pizas, massas e refrigerantes a diversas pizarias, solicitando a entrega em diferentes moradas da zona de Porto Salvo. Quando os estafetas se deslocavam para fazer a entrega, eram surpreendidos pelo arguido que, com ameaças e agressões, lhes subtraía ou coagia a que entregassem os artigos, fugindo de seguida para parte incerta".

O detido tentou, ainda, assaltar outros três estafetas, motivo pelo qual também está acusado de mais três roubos na forma tentada.

Já com antecedentes criminais pela prática de crimes de roubo, foi no sábado, presente, a primeiro interrogatório judicial no juízo de instrução criminal da Comarca de Lisboa Oeste, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Separado deste processo, contra o arguido corre um outro referente à coautoria de dois crimes de roubo agravado, em que terá subtraído a dois jovens telemóveis com recurso a uma reprodução de arma de fogo e uma faca.