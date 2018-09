Jovem em prisão preventiva por suspeita de assassinar o pai em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 00:06 Facebook

O jovem suspeito de assassinar o pai em Vila Verde, com um tiro no pescoço, em outubro do ano passado, ficou na noite desta quinta-feira em prisão preventiva, depois de ter sido detido já em França pela Interpol, depois das investigações da Polícia Judiciária de Braga.

José Costa, de 22 anos, está indiciado pelo alegado homicídio do seu pai, António Costa, de 52 anos, enquanto decorrem ainda as investigações criminais, para esclarecer melhor todos os contornos do crime, bem como o papel da mulher da vítima em todo o processo.

Júlia Ferreira, de 50 anos, está desde junho deste ano com apresentações diárias na PSP de Braga, cidade onde reside, suspeita de pelo menos ter profanado e transportado com o filho o cadáver do seu marido que terá sido assassinado após atraído a uma cilada familiar.

Uma das teses aponta para eventuais situações de violência doméstica por parte da vítima mortal, o que ainda está longe de confirmação, até porque desde o seu desaparecimento, em 14 de outubro de 2017, os familiares da vítima têm vindo a entrar em contradições e a apresentarem várias versões supostamente para tentar despistar os investigadores da PJ.