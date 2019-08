Jovem encontrado morto na garagem em Braga

Sandra Freitas Hoje às 18:58 Facebook

Um jovem, com 21 anos, foi encontrado morto pela mãe, ao início da tarde desta sábado, na garagem do prédio onde habitava, na Rua Álvaro Carneiro, em Braga. O alerta foi dado pelas 14.37 horas.

Segundo o JN apurou, a mãe da vítima saiu de casa para fazer compras e, quando regressou, deu pela falta do filho. Dirigiu-se à garagem, onde Radu estava frequentemente, quando o encontrou estendido no chão, com um golpe profundo no pescoço e uma rebarbadora a trabalhar.

A vítima, com problemas de toxicodependência, estava a passar por um período de internamento, mas tinha vindo passar o fim de semana a casa.

Ao local acorreram os Bombeiros Sapadores, uma equipa médica e psicólogos do INEM, além da PSP e Polícia Judiciária.