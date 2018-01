Jovem espancado no bar MusicBox em Lisboa

ROSA RAMOS Hoje às 17:34, atualizado às 17:35 Facebook

Segurança é acusado de agredir rapaz de 23 anos que queria sair do bar com copo de plástico na mão.

Um jovem de 23 anos terá sido agredido na madrugada desta sexta-feira por um segurança do bar MusicBox, em Lisboa.

Tomás Monteiro estava com amigos quando, por volta das cinco horas, terá sido impedido de sair do espaço com um copo de plástico. Segundo contou ao JN a irmã do jovem, os seguranças do bar não gostaram de ser questionados sobre o porquê do impedimento. "Tornou-se numa discussão, até os seguranças, com a ajuda de uma funcionária, os expulsarem", conta Mariana Monteiro. Depois, o jovem terá sido agredido.

A alegada vítima ficou com o rosto cheio de hematomas e terá pedido auxílio via 112, mas as chamadas terão sido ignoradas. "Ouviram o relato da situação e alegaram que o problema não era deles e tinha de ser resolvido pela polícia, que só apareceu 30 minutos depois", conta a jovem.

O JN está a tentar contactar a PSP desde o início da tarde deste sábado, por telefone e por email, para obter esclarecimentos sobre este caso, sem sucesso. Mas, à SIC, a polícia já confirmou a ocorrência e a apresentação de uma queixa por agressões.

O bar MusicBox tem estado incontactável.