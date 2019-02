Jovem morto a tiro no Seixal era amigo do futebolista do Benfica Gedson Fernandes

Ontem às 22:55 Facebook

O jovem de 20 anos morto a tiro, esta madrugada, no Seixal, era amigo de Gedson Fernandes, futebolista da equipa do Benfica.

A vítima, João Vítor, tinha 20 anos e residia em Paio Pires. Jogou futebol em vários clubes locais e era amigo de Gedson Fernandes, médio que desponta na equipa do Benfica.

Gedson Fernandes publicou uma "insta story", na rede social Instagram, a lamentar a morte do amigo. "Não sei o que dizer irmão, triste acordar e deparar-me com esta notícia", lê-se na mensagem do futebolista do Benfica.