Jovem perturbado esfaqueou mulher e danificou viaturas no Lidl de Paranhos

Um jovem de 23 anos esfaqueou uma funcionária de um supermercado e danificou algumas viaturas no parque de estacionamento na zona do Campo Lindo, no Porto. As autoridades localizaram o agressor em casa e conduziram-no ao hospital de São João onde estará a ser seguido.

Ao que tudo indica, o jovem, que sofrerá de perturbações mentais, não terá tomado os medicamentos e, ao início desta noite de quinta-feira, saiu de casa num estado de grande agitação.

Às 20.40 horas, irrompeu pelas instalações do supermercado Lidl, na Rua do Professor Joaquim Basto, no Campo Lindo, e esfaqueou uma funcionária na zona do tórax.

Segundo relatou fonte policial ao JN, antes de se pôr em fuga, o agressor ainda danificou algumas viaturas no parque de estacionamento.

Quando as autoridades chegaram, o homem já não se encontrava no local. Porém, localizaram-no no seu domicílio, identificaram-no e conduziram-no até ao Hospital de São João, onde ficou internado no serviço de psiquiatria.

A funcionária foi hospitalizada mas não corre perigo de vida.