Jovem que espancava e ameaçava namorada grávida fica em liberdade

Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, no Estoril, um homem de 27 anos que agredia com frequência a namorada, que entretanto engravidara, a socos e pontapés, ameaçando-a de que lhe passava com o carro por cima. Mas saiu em liberdade, com recurso a meios de vigilância eletrónicos.

Segundo o jornal digital Cascais24, a gravidez foi detetada quando a vítima teve necessidade de receber assistência hospitalar, na sequência das agressões.

Presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, para primeiro interrogatório judicial, o suspeito saiu em liberdade, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com recurso a meios de vigilância eletrónicos, adianta o Cascais24.