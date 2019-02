Alexandra Lopes Hoje às 07:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 27 anos foi agredido e sequestrado num assalto à casa onde reside com os pais situada numa propriedade em Oliveira de S. Mateus, Famalicão.

O caso levou à intervenção de dezenas de militares, nomeadamente da Unidade de Intervenção da GNR de Braga e do Porto durante parte da noite desta quinta-feira. A investigação está agora cargo da PJ do Porto.

A vítima surpreendeu os assaltantes no interior da moradia quando estava a chegar a casa. Foi agredida com uma pancada pelos indivíduos mas antes ainda conseguiu alertar a mãe que também estava a chegar.

O jovem foi trancado na casa de banho onde permaneceu durante várias horas. Ainda conseguiu alertar a mãe para o assalto, e esta alertou as autoridades que mobilizaram para o local vários meios entre os quais uma equipa de Integração em Situações Especiais em Ordem Pública, várias equipas da Unidade de Intervenção da GNR, binómios, investigadores e um negociador do comando da GNR de Braga. No local estiveram ainda várias patrulhas da GNR de Famalicão, Joane e Riba de Ave.

À chegada, as autoridades não sabiam se os assaltantes estariam dentro da habitação pelo que foi montada uma operação tática para a entrada.

Os assaltantes já tinham fugido e o jovem estava trancado na casa de banho com algumas escoriações. Os suspeitos terão levado diversos bens de valor. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.