Jovens assaltavam estudantes de Viseu com navalha

Sandra Ferreira Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Após vários assaltos a estudantes de Viseu, com recurso a uma arma branca, a PSP de Viseu identificou, esta terça-feira de manhã, os suspeitos, três rapazes e uma rapariga, entre os 15 e os 21 anos, residentes em Viseu e Nelas.

De acordo com a PSP, os quatro atuavam em conluio. Abordavam as vítimas durante o dia, habitualmente quando estas se encontravam sozinhas, cercavam-nas e ameaçavam-nas com uma navalha e /ou faziam ameaças à integridade física, obrigando-as a entregar-lhes telemóveis, portáteis, colunas, fios, relógios, roupa e dinheiro. Assim que obtinham os objetos, colocavam-se em fuga.

Na sequência das quatro buscas domiciliárias, e com a colaboração da GNR, a PSP apreendeu diverso material roubado e constituiu arguidos dois dos quatro suspeitos.