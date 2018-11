Jovens detidos depois de uma madrugada de crimes e distúrbios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Furtaram carros, invadiram edifício habitacional e comercial e arrombaram escola. Detidos têm entre 18 e 22 anos, mas já são velhos conhecidos das autoridades.

Quatro jovens dedicaram a madrugada desta quinta-feira ao crime. Em poucas horas, furtaram dois carros para passear pelas ruas de Pedroso, em Vila Nova de Gaia, partiram o vidro a outros cinco automóveis para roubar o que havia no interior, invadiram um edifício habitacional e comercial para roubar comida e, por fim, arrombaram a porta da escola EB 2,3 na procura de objetos de valor.

Depois deste périplo, foram detidos pela GNR e deverão ser, ainda durante esta quarta-feira, sujeitos a primeiro interrogatório judicial, no final do qual serão aplicadas as medidas de coação.

Os rapazes detidos têm entre 18 e 22 anos e são conhecidos das autoridades devido à prática de furtos e roubos. Um deles está, inclusive, obrigado a apresentações semanais no posto da Guarda.

Segundo o JN apurou, o grupo começou por partir o vidro de um carro estacionado numa das ruas de Pedroso para conseguir colocá-lo a trabalhar e percorrer algumas das artérias daquela localidade. O passeio foi, no entanto, curto, porque o motor da viatura parou de forma definitiva.

O imprevisto levou os quatro jovens a deslocaram-se para outro automóvel, que arrombaram com uma chave de fendas e tentaram colocar em andamento através de uma ligação direta. Não o conseguiram e continuaram a pé até a um edifício habitacional que tem, no rés-do-chão, várias lojas. Aí, forçaram a entrada e roubaram comida de uma máquina de venda automática de alimentos.

Voltaram à rua, partiram o vidro a cinco carros estacionados, não encontraram nada para furtar e continuaram a caminhar em direção à Escola EB 2, 3 Padre António Luís Moreira. No estabelecimento de ensino, começaram por quebrar o vidro de uma das portas para depois vasculhar várias salas. Nesta ocasião, já o alarme do edifício tinha disparado e alertado a GNR que, rapidamente, fez deslocar uma patrulha para o local. Quando os militares chegaram encontraram os quatro rapazes no exterior da escola e decidiram abordá-los pelo seu comportamento suspeito.

Confrontados pelos guardas, os elementos do grupo acabaram por confessar os crimes praticados nas horas anteriores.