Jovens detidos por matarem dono de café em Almada

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve dois jovens de 19 e 23 anos, suspeitos do homicídio do proprietário de um café em Almada, na sequência de uma tentativa de assalto, a oito de junho passado.

Nessa sexta feira, os suspeitos entraram no café Anita, Cova da Piedade, e dirigiram-se à caixa registadora para levar o dinheiro proveniente das apostas do Euromilhões, que tinham acabado de encerrar. Hermenegildo Varela, 70 anos, interveio e acabou por ser atingido com um tiro no abdómen, que se revelou fatal. No estabelecimento, estavam clientes, mas mais ninguém sofreu ferimentos.

Os assaltantes puseram-se em fuga. Os bombeiros voluntários de Cacilhas foram chamados ao local e transportaram a vítima para o Hospital Garcia de Orta, onde esta viria a sucumbir aos ferimentos durante uma intervenção cirúrgica.

De acordo com a PJ, que contou com a colaboração da GNR na localização e detenção dos suspeitos, a investigação efetuada permitiu identificar e relacionar os autores do crime com um conjunto de outros roubos, praticados entre abril e junho do corrente ano no distrito de Setúbal.

O modus operandi deste grupo organizado passava, maioritariamente, pela utilização de viaturas furtadas e/ou roubadas pelo método de "carjacking".

Os suspeitos de 19 e 23 anos estão indiciados dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado, roubo agravado, furto e dano. Serão presentes esta quarta-feira a tribunal para aplicação de medidas de coação.