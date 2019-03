Jovens detidos por posse ilegal de armas em Viana do Castelo

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 19:11 Facebook

A detenção de dois jovens de 17 e 19 anos por posse ilegal de armas aconteceu esta quarta-feira, no seguimento de uma ação de fiscalização rodoviária da GNR, no concelho de Viana do Castelo.

Quando os militares da GNR mandaram parar a viatura onde seguiam os dois jovens, segundo o Comando Territorial de Viana do Castelo, estes começaram a "apresentar um comportamento suspeito" e, no seguimento das diligências efetuadas pela GNR encontraram uma arma de fogo, sem qualquer documento, e ainda uma arma branca de abertura automática.

As armas foram apreendidas pela GNR de Viana do Castelo e os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Os factos foram ainda remetidos ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.