Diretor de futebol do Sporting foi detido

O diretor do futebol do Sporting, André Geraldes, foi detido, esta quarta-feira de manhã, no âmbito da investigação a suspeitas de corrupção no clube. Outras três pessoas foram detidas.

Os outros detidos são João Gonçalves, empresário e interlocutor no alegado esquema de corrupção, Gonçalo Rodrigues, do Gabinete de Apoio ao Atleta e Modalidades Profissionais do Sporting, e Paulo Silva, empresário - agora arrependido - que terá corrompido árbitros de andebol e jogadores de futebol.

A Polícia Judiciária está esta manhã a efetuar buscas na SAD do Sporting Clube de Portugal, em Alvalade, e na casa do empresário que denunciou a alegada corrupção de árbitros no campeonato de Andebol da época transata.

Segundo o JN apurou, além da SAD do Sporting inspetores da Judiciária estão, igualmente, a efetuar buscas em casa do denunciante, na zona do Entroncamento, para além de uma dezena de outros locais, como as residências dos outros detidos.

As autoridades procuram documentação que sustente a denúncia do empresário, segundo a qual diversos árbitros terão sido comprados com verbas que oscilam entre os 1500 e os dois mil euros.